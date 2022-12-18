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Ограничивают договоренности с Россией: посол Израиля объяснил политику в отношении войны

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 22:15
Ограничивают договоренности с Россией: посол Израиля объяснил политику в отношении войны - Фото
Михаэль Бродский (Фото - посольство Израиля в Киеве)

Договоренности Израиля с Россией в области безопасности "создают ограничения, которые невозможно переступить". Так посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский объяснил Washington Post "сдержанный" подход своей страны к оказанию помощи Украине.

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По словам Бродского, Израиль в оказании помощи Украине ограничен договоренностями с Россией в области безопасности, "через которые невозможно переступить".

Издание отмечает, что Кремль разрешает ВВС Израиля наносить удары по иранским поставкам оружия с использованием воздушного пространства Сирии, которое находится под контролем России. Израиль считает уничтожение поставляемых Ираном вооружений критически важным для своей национальной обороны.

Бродский подчеркивает, что "ни одно правительство Израиля не рискнет ставить под угрозу эту договоренность ради любой третьей стороны, включая Украину".

Он отметил, что Израиль не является членом НАТО и находится в "гораздо более хрупкой ситуации".

  • 13 ноября Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали военные Ирана и России.
Сергій Бережний
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Израиль помощь Украине Михаэль Бродский
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