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Россия просит Израиль "не мешать" переброске вооружений из Сирии в Украину – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 21:05
Россия просит Израиль
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Между Россией и Израилем прошли переговоры, на которых Москва просила Иерусалим "не препятствовать" переброске оружия РФ из Сирии в Украину. Об этом сообщил израильский телеканал "Кан-11", пишет Newsru.co.il.

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О переговорах между представителями России и Израиля телеканал сообщил со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров.

По его утверждению, Россия уведомила Израиль, что намерена перебросить часть "стратегических вооружений" из Сирии в Украину и просит "не мешать переброске и не вмешиваться в процесс".

Посольство России в Израиле отказалось давать журналистам комментарий по теме.

  • 13 ноября Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали военные Ирана и России.

Сергій Бережний
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Израиль Сирия переговоры
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