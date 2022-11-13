Израиль атаковал военный аэродром в Сирии, который использовала Россия – Reuters

Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали военные Ирана и России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские медиа.

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Сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что в результате ракетного удара по аэродрому в Шайрате двое военнослужащих погибли и трое получили ранения.

По данным источников Reuters, атакованная авиабаза недавно использовалась ВВС Ирана. Кроме того, Россия, которая сохраняет значительное военное присутствие в Сирии, разместила войска рядом с авиабазой Шайрат, и за последние три года военные РФ значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов.

Военный источник, не уполномоченный делать публичные заявления, сообщил Reuters, что удары были нанесены по взлетно-посадочной полосе.

Сирийский центр по правам человека (SOHR) написал, что израильские самолеты выпустили по базе Шайрат четыре ракеты из воздушного пространства Ливана.

Армия обороны Израиля традиционно отказывается комментировать сообщения об операциях такого рода.

В конце июля Израиль ударил по предприятию по производству иранских беспилотников в Сирии, писали наблюдатели.

14 августа Израиль нанес серию авиаударов по объектам иранских военных недалеко от базы РФ в Тартусе на сирийском побережье Средиземного моря.

Сергій Бережний

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