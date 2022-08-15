UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль разбомбил иранские объекты рядом с россиянами на Средиземном море – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 06:49
Израиль разбомбил иранские объекты рядом с россиянами на Средиземном море – Reuters - Фото
Ночные авиаудары ВВС Израиля (фото - ЕРА)

14 августа Израиль нанес серию авиаударов по объектам иранских военных недалеко от базы РФ в Тартусе на сирийском побережье Средиземного моря – вблизи от алавитского региона местного диктатора Башара Асада. Об этом со ссылкой на источники в региональной разведке и сирийских военных пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее сирийская армия заявила, что якобы трое военных были убиты и трое ранены в результате двух одновременных израильских атак к югу от Тартуса и еще одной атаки на столицу.

Как пишет агентство со слов "двух перебежчиков из Сирии, знакомых с регионом", удары по северо-восточным окраинам Дамаска нанесены по аванпостам ливанской проиранской группировки Хизбалла.

Израиль разбомбил иранские объекты рядом с россиянами на Средиземном море – Reuters

Офицер сирийской армии в Тартусе рассказал Reuters на условиях анонимности, что была атакована иранская база у деревни Абу-Афса к югу от портового города – рядом с расположенной поблизости станцией ПВО и РЛС.

Читайте также: В Сирии авиаударом уничтожен лидер ИГИЛ – военные США

Как отметило агентство, российские военные в Сирии "регулярно закрывают глаза" на израильские авиаудары по, как считается, спонсируемым Ираном развертываниям и поставкам оружия. В прошлом месяце Израиль заявил, что в мае его военные самолеты попали под удар российской ПВО над Сирией, но та не попала в цель. На фоне ухудшения отношений с Израилем Кремль передает Асаду С-300 и С-400, писали в июле СМИ Ирана.

В последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены основные военные силы России.

Вмешательство Ирана и РФ помогло Асаду переломить ситуацию в свою пользу в многополярном конфликте, длившемся более 10 лет.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сирия Израиль башар асад Иран авиаудар Хезболла ввс израиля Ближний Восток Хизболла
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 