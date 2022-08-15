Израиль разбомбил иранские объекты рядом с россиянами на Средиземном море – Reuters
14 августа Израиль нанес серию авиаударов по объектам иранских военных недалеко от базы РФ в Тартусе на сирийском побережье Средиземного моря – вблизи от алавитского региона местного диктатора Башара Асада. Об этом со ссылкой на источники в региональной разведке и сирийских военных пишет Reuters.
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Ранее сирийская армия заявила, что якобы трое военных были убиты и трое ранены в результате двух одновременных израильских атак к югу от Тартуса и еще одной атаки на столицу.
Как пишет агентство со слов "двух перебежчиков из Сирии, знакомых с регионом", удары по северо-восточным окраинам Дамаска нанесены по аванпостам ливанской проиранской группировки Хизбалла.
Офицер сирийской армии в Тартусе рассказал Reuters на условиях анонимности, что была атакована иранская база у деревни Абу-Афса к югу от портового города – рядом с расположенной поблизости станцией ПВО и РЛС.
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Как отметило агентство, российские военные в Сирии "регулярно закрывают глаза" на израильские авиаудары по, как считается, спонсируемым Ираном развертываниям и поставкам оружия. В прошлом месяце Израиль заявил, что в мае его военные самолеты попали под удар российской ПВО над Сирией, но та не попала в цель. На фоне ухудшения отношений с Израилем Кремль передает Асаду С-300 и С-400, писали в июле СМИ Ирана.
В последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены основные военные силы России.
Вмешательство Ирана и РФ помогло Асаду переломить ситуацию в свою пользу в многополярном конфликте, длившемся более 10 лет.
- В июне 2022 года Сирия, союзница РФ, "признала" территории Украины, оккупированные россиянами, "государствами". Украина разорвала с ней дипломатические отношения. После трехнедельного молчания Дамаск ответил.
- В конце июля Израиль ударил по предприятию по производству иранских беспилотников в Сирии, писали наблюдатели.
- 10 августа американские СМИ написали, что Россия могла нелегально завезти оружие из Сирии под видом коммерческих грузов.
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