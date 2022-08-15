Израиль разбомбил иранские объекты рядом с россиянами на Средиземном море – Reuters

14 августа Израиль нанес серию авиаударов по объектам иранских военных недалеко от базы РФ в Тартусе на сирийском побережье Средиземного моря – вблизи от алавитского региона местного диктатора Башара Асада. Об этом со ссылкой на источники в региональной разведке и сирийских военных пишет Reuters.

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Ранее сирийская армия заявила, что якобы трое военных были убиты и трое ранены в результате двух одновременных израильских атак к югу от Тартуса и еще одной атаки на столицу.

Как пишет агентство со слов "двух перебежчиков из Сирии, знакомых с регионом", удары по северо-восточным окраинам Дамаска нанесены по аванпостам ливанской проиранской группировки Хизбалла.

Офицер сирийской армии в Тартусе рассказал Reuters на условиях анонимности, что была атакована иранская база у деревни Абу-Афса к югу от портового города – рядом с расположенной поблизости станцией ПВО и РЛС.

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Как отметило агентство, российские военные в Сирии "регулярно закрывают глаза" на израильские авиаудары по, как считается, спонсируемым Ираном развертываниям и поставкам оружия. В прошлом месяце Израиль заявил, что в мае его военные самолеты попали под удар российской ПВО над Сирией, но та не попала в цель. На фоне ухудшения отношений с Израилем Кремль передает Асаду С-300 и С-400, писали в июле СМИ Ирана.

В последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены основные военные силы России.

Вмешательство Ирана и РФ помогло Асаду переломить ситуацию в свою пользу в многополярном конфликте, длившемся более 10 лет.

Евгений Пилипенко

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