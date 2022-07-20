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После трехнедельного молчания Сирия ответила на разрыв дипломатических отношений

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 12:57
После трехнедельного молчания Сирия ответила на разрыв дипломатических отношений - Фото
Башар Асад и Владимир Путин (Фото - EPA)

Сирия собирается разорвать дипломатические отношения с Украиной. Сообщение об этом публикует CNN.

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Сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на неназванного чиновника Министерства иностранных дел и экспатриантов сообщило, что "Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины".

В конце июня Сирия стала первой страной после России, которая "признала независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и заявила о намерении "установить с ними дипломатические отношения".

Президент Владимир Зеленский назвал это решение Сирии "ничтожной историей".

Три недели назад, 30 июня, Украина официально заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. 

Сергей Бережной
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Сирия дипломатические отношения разрыв
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