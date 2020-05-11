Amnesty International: Россия и Сирия умышленно атаковали больницы из списка ООН

Армия Асада (Фото: Abdo Hajj Ahmad/ЕРА)

Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что российские вооруженные силы, а также войска сирийского правительства совершали нападения на больницы и школы, которые можно охарактеризовать как военные преступления. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на отчет AI, опубликованный 10 мая.

В отчете проанализированы 18 атак, осуществленных с марта 2019 по февраль 2020 года на северо-западе Сирии, направленных против больниц и школ. Эти нападения включали три наземные атаки, два артобстрела сирийских сил и 13 авиаударов, проведенных сирийскими и/или российскими силами.

В своем отчете Amnesty International делает вывод, что Россия и Сирия намеренно совершали нападения на объекты, которые ООН обозначита как те, что не могут быть целями военных атак.

Организация призвала ООН не сокращать помощь населению Сирии, особенно учитывая потери, нанесенные нападениями.

4 марта министр обороны Германии пригрозила санкциями против России из-за Сирии.

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