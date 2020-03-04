Министр обороны Германии пригрозила санкциями против РФ из-за Сирии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото — ЕРА)

Германия имеет тесные экономические связи с Россией и может использовать этот рычаг для давления на президента РФ Владимира Путина в связи с действиями Кремля в Сирии. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауер, сообщает Reuters.

Эскалация военных действий в сирийской провинции Идлиб, где РФ поддерживает силы режима Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, грозит прямой конфронтацией между двумя крупными государствами, считает Крамп-Каренбауер.

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Она заявила, что Германия имеет тесные экономические связи с РФ и она уже использовала санкции за агрессию России против Украины, чтобы показать, что Кремлю не все может сойти с рук. "И это вопрос, который сейчас необходимо поднимать и в отношении Сирии <...> Мы в значительной степени осознаем, что она (РФ - ред.) делает в Сирии", - заявила Крамп-Каренбауер.

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