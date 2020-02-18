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"Мерзкое преступление". В Германии грозят РФ за удары в Сирии

"Мерзкое преступление". В Германии грозят РФ за удары в Сирии - Фото
Норберт Реттген (Фото: EPA/Boris Roessler)
18.02.2020, 11:33

Норберт Реттген из ХДС называет "позором" позицию Запада, который игнорирует действия РФ в Сирии

Глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген из Христианско-демократического союза призвал наложить санкции на Россию, если она не прекратит авиаудары в сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил немецкому изданию Bild

Он требует "максимального политического и экономического давления" на РФ "с целью прекратить бомбардировки гражданского населения": "Если преступления будут продолжаться, против России следует ввести санкции".

Реттген называет "позором" то, что страны Запада, по его мнению, игнорируют действия РФ в Сирии: "Прицельные бомбардировки мирных жителей российской авиацией являются мерзким военным преступлением". 

Также Реттген говорит, что конфликт между Турцией и Сирией может перерасти в полномасштабную войну.

  • 28 декабря 2019 года наступление при поддержке армии РФ привело к 235 000 беженцевЛюди бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией.
  • 29 января сообщалось, что свои дома в районе боевых действий на северо-западе Сирии покинуло 39 377 человек из-за продолжающихся обстрелов и авиаударов со стороны армии президента Сирии Башара Асада и авиации РФ. 
  • В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в игнорировании договоренностей о прекращении огня в Сирии.
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