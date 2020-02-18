"Мерзкое преступление". В Германии грозят РФ за удары в Сирии

Норберт Реттген (Фото: EPA/Boris Roessler)

Глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген из Христианско-демократического союза призвал наложить санкции на Россию, если она не прекратит авиаудары в сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил немецкому изданию Bild.

Он требует "максимального политического и экономического давления" на РФ "с целью прекратить бомбардировки гражданского населения": "Если преступления будут продолжаться, против России следует ввести санкции".

Реттген называет "позором" то, что страны Запада, по его мнению, игнорируют действия РФ в Сирии: "Прицельные бомбардировки мирных жителей российской авиацией являются мерзким военным преступлением".

Также Реттген говорит, что конфликт между Турцией и Сирией может перерасти в полномасштабную войну.