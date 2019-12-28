Наступление армии РФ привело к 235 000 беженцам за две недели

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235 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за поддерживаемой Россией кампании авиаударов и обстрелов в декабре 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ООН.

Большинство людей бежали из Маарат аль-Нуман, Идлиба и окружающих провинцию городов и деревень, а также лагерей вдоль границы с Турцией.

Из-за эскалации насилия на северо-западе Сирии гражданское население вновь испытывает разрушительные последствия военных действий, говорится в сообщении.

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Спасатели и свидетели, на которых ссылается агентство, говорят, что боевые действия оставили многие города в руинах и уничтожили десятки медицинских центров.

Президент США Дональд Трамп высказался против "бойни", жертвами которой стали тысячи мирных жителей Сирии.

Reuters цитирует одного из беженцев Абу аль-Маджд Нассер, который считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин "хочет убить каждого сирийца, который выступает против режима".

Сирийские правительственные войска и армия РФ отрицают обвинения в обстрелах гражданских лиц, заявляя, что боевые действия ведутся против боевиков-джихадистов.

13 октября сирийская правительственная армия Башара Асада начала наступление на север страны для противостояния турецким войскам.

17 октября Асад лично отреагировал на наступление Турции.

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