Война в Сирии. Асад впервые отреагировал на наступление Турции

Башар Асад (фото - EPA)

Президент Сирии Башар Асад пообещал реагировать на военную операцию Турции на севере страны с помощью "всех доступных законных средств". Об этом он заявил во время встречи с советником по вопросам национальной безопасности Ирака Фалех аль-Фаядом, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Асад назвал действия Турции в Сирии "преступной агрессией". По его словам, военная операция - часть планов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно бойцов курдских формирований, но, по его словам, он осуществляет ее под "ложными лозунгами".

Это первое публичное заявление Асада с тех пор, как Дамаск в рамках договоренностей с курдами отправил войска на север Сирии в приграничные с Турцией районы.

Читайте также: Курды уничтожили турецкий танк: видео прилета ракеты в Leopard 2