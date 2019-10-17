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Война в Сирии. Асад впервые отреагировал на наступление Турции

Война в Сирии. Асад впервые отреагировал на наступление Турции - Фото
Башар Асад (фото - EPA)
17.10.2019, 19:25

Президент Сирии назвал действия Турции "преступной агрессией"

Президент Сирии Башар Асад пообещал реагировать на военную операцию Турции на севере страны с помощью "всех доступных законных средств". Об этом он заявил во время встречи с советником по вопросам национальной безопасности Ирака Фалех аль-Фаядом, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Асад назвал действия Турции в Сирии "преступной агрессией". По его словам, военная операция - часть планов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно бойцов курдских формирований, но, по его словам, он осуществляет ее под "ложными лозунгами".

Это первое публичное заявление Асада с тех пор, как Дамаск в рамках договоренностей с курдами отправил войска на север Сирии в приграничные с Турцией районы.

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башар асад Турция Сирия
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