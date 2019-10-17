Курды уничтожили турецкий танк: видео прилета ракеты в Leopard 2

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"Силу встретили силой. Уберем врага с нашей земли", - подписан ролик от курдских отрядов YPG

Вооруженные подразделения сирийских курдов, против которых на севере Сирии ведет операцию турецкая армия, выложили в сеть видео уничтожения вражеского танка Leopard 2 из противотанкового ракетного комплекса.

После попадания снаряда сдетонировал боекомплект машины.

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Указано, что боевой эпизод произошел в сельской местности у города Тель-Абъяд, который находится аккурат у границы с Турцией.

Leopard 2 - германский основной боевой танк весом 50-63 тонны, произведено более 3000 единиц. Стоит на вооружении многих армий, в том числе Турции (325 танков).

Справка. Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что Вашингтон прекращает поддержку союзников в Сирии - курдов, конкретно YPG. Получил критику от обеих партий6 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о военной операции в Сирии против вооруженных отрядов курдов, которых Анкара называет "террористами". Несмотря на предостережение США, Турция "решает курдский вопрос" - вторглась в Сирию. США ударили по Турции санкциями.

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Теги: Сирия, Турция, танк, птрк, птур, курды, YPG, Leopard
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