Курды уничтожили турецкий танк: видео прилета ракеты в Leopard 2

Вооруженные подразделения сирийских курдов, против которых на севере Сирии ведет операцию турецкая армия, выложили в сеть видео уничтожения вражеского танка Leopard 2 из противотанкового ракетного комплекса.
После попадания снаряда сдетонировал боекомплект машины.
Читайте также: США разбомбили в Сирии свою бывшую базу
Указано, что боевой эпизод произошел в сельской местности у города Тель-Абъяд, который находится аккурат у границы с Турцией.
Leopard 2 - германский основной боевой танк весом 50-63 тонны, произведено более 3000 единиц. Стоит на вооружении многих армий, в том числе Турции (325 танков).
Справка. Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что Вашингтон прекращает поддержку союзников в Сирии - курдов, конкретно YPG. Получил критику от обеих партий. 6 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о военной операции в Сирии против вооруженных отрядов курдов, которых Анкара называет "террористами". Несмотря на предостережение США, Турция "решает курдский вопрос" - вторглась в Сирию. США ударили по Турции санкциями.
Смотрите фото: "Не будь дураком!" Трамп написал Эрдогану открытое письмо