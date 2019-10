Трамп вводит санкции против Турции

В ближайшее время будет подписан указ, вводящий санкции со стороны США против действующих и бывших должностных лиц турецкого правительства, и всех, "кто внес вклад в турецкие дестабилизирующие шаги на севере Сирии". Заявление об этом размещено в Twitter президента США Дональда Трампа.

Трамп обещает возврат для Турции тарифов на сталь до 50% и прекращение переговоров о торговой сделке на $100 млрд.

Указ предполагает введение санкций против тех, кто может быть "вовлечен в серьезные нарушения прав человека, нарушение перемирия, препятствование возвращению беженцев домой и насильственную репатриацию, угрожает миру, безопасности и стабильности в Сирии". Указ предполагает широкий набор последствий, включая финансовые санкции, блокирование имущества и запрет на въезд в США.

Так же Трамп анонсировал сохранение небольшого гарнизона американских военных на юге Сирии для продолжения борьбы с остатками ИГ.

"Я полностью готов мгновенно уничтожить турецкую экономику, если лидеры Турции продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - заявил Трамп.

