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Турция обстреляла спецназ США на севере Сирии

Турция обстреляла спецназ США на севере Сирии - Фото
Сирия (Иллюстративное фото: EPA)
12.10.2019, 08:16

По данным источника, обстрел был настолько мощным, что американцы рассматривали возможность открытия ответного огня

Турецкие военные, которые проводят полномасштабное наступление на севере Сирии обстреляли артиллерийским огнем подразделение американских сил специального назначения. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что контингент американских сил специального назначения оказался под обстрелом турецких войск, который они вели позициям курдов.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что обстрел со стороны турецких военных был настолько мощным, что американцы рассматривали возможность открытия ответного огня. Однако, когда интесивность обстрела уменьшилась, подразделения США приняли решение отойти с позиций.

Источники в Пентагоне, а также в разведке иракских курдов сообщили, что американский спецназ выполнял задания на высоте Маштенур вблизи города Кобан, где проживает преимущественно курдское население.

В этой связи официальный представитель Пентагона заявил, что турецким войскам следует знать о точном расположении позиций США. Чиновник не указал точного количества американских военных, однако отметил, что речь идет о подразделении, меньше чем рота.

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