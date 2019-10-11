Обстрел Турции в Сирии помог бежать из тюрьмы боевикам ИГ

Дым от взрывов турецких снарядов в Сирии (Фото: EPA)

Сегодня, 11 октября, пятеро боевиков террористической организации Исламское государство смогли бежать из тюрьмы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил представитель военных Марван Камишло в возглавляемых курдами Сирийских демократических силах, передает Reuters.

Отмечается, что побег стал возможен после обстрела, совершенного в этом районе турецкой армией.

По словам Камишло, заключенным удалось бежать из тюрьмы в городе Камышлы.

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