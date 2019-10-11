Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обстрел Турции в Сирии помог бежать из тюрьмы боевикам ИГ

Обстрел Турции в Сирии помог бежать из тюрьмы боевикам ИГ - Фото
Дым от взрывов турецких снарядов в Сирии (Фото: EPA)
11.10.2019, 22:05

Пятеро террористов совершили побег из заключения на северо-востоке Сирии

Сегодня, 11 октября, пятеро боевиков террористической организации Исламское государство смогли бежать из тюрьмы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил представитель военных Марван Камишло в возглавляемых курдами Сирийских демократических силах, передает Reuters.

Отмечается, что побег стал возможен после обстрела, совершенного в этом районе турецкой армией.

По словам Камишло, заключенным удалось бежать из тюрьмы в городе Камышлы.

Читайте также: Война в Сирии. Названо количество убитых за три дня операции

Читайте также: Эскалация в Сирии. В ООН назвали основные опасности

Напишите нам
Сирия Турция боевик исламское государство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 