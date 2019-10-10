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Эскалация в Сирии. В ООН назвали основные опасности

Эскалация в Сирии. В ООН назвали основные опасности - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)
10.10.2019, 21:49

Генеральный секретарь ООН обеспокоен гуманитарной ситуацией в регионе на фоне турецкой военной операции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации конфликта в Сирии, поскольку обострение приведет к новым жертвам и новой волне вынужденных переселенцев. Об этом сообщает Голос Америки.

"Я хочу выразить глубочайшее беспокойство по поводу эскалации конфликта на востоке Сирии. Крайне важно добиться деэскалации", - сказал он журналистам в Копенгагене.

Сегодня Турция продолжила наступательную операцию против курдских сил на северо-востоке Сирии, обстреливая города и поражая цели с воздуха. Операция вынудила тысячи человек покинуть свои дома.

"Военные операции всегда должны проводиться с уважением к хартии ООН и международному гуманитарному законодательству, и я обеспокоен существующими в регионе гуманитарными проблемами, не только в плане жертв, но и в плане вынужденного переселения", – добавил Гутерриш.

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Турция Сирия антониу гутерреш
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