Турецкое вторжение. США разбомбили в Сирии свою бывшую базу

Иллюстративное фото из Сирии: ЕРА

Вчера, 16 октября, ВВС США планово ударили с воздуха по территории бывшей американской базы в Сирии, откуда недавно были выведены войска. Это было сделано, чтобы уничтожить боеприпасы с военной техникой и не оставлять их никому на фоне вторжения армии Турции на север страны, пишет Reuters.

Полковник армии США Майлс Кэггинс, спикер штаба международной антитеррористической коалиции, сообщил, что авиаудар по территории цементного завода Лафарж в 13 км от границы с Турцией нанесли два истребителя F-15.

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После отвода американских войск из турецкого приграничья в Манбидже, тамошние военные базы США захватили союзники сирийского диктатора Башара Асада - россияне и иранцы.

Справка. Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что Вашингтон прекращает поддержку союзников в Сирии - курдов, получив критику от обеих партий. 6 октября 2019-го президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии против вооруженных отрядов курдов, которых Анкара называет "террористами". Несмотря на предостережение США в адрес Анкары, последняя решила "решить курдский вопрос" и вторглась в Сирию. США ударили по Турции санкциями. Эрдоган заявил, что у Турции якобы есть "юридические основания" размещать войска в Сирии, в отличии от США.

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