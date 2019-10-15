Трамп: Курды далеко, пускай их защищает Асад, Россия или Наполеон

Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не собирается помогать сирийским курдам противостоять вторжению армии Турции на их исторические территории в Сирии, и выразил идею, что этим, если захотят, могут заняться другие игроки в этой стране. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Пускай Сирия и (тамошний президент Башар) Асад защищают курдов и борются с Турцией за свою территорию. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага? Меня устроит любой, кто захочет помочь Сирии в защите курдов, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт", - пишет Трамп.

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Он также добавил: "Надеюсь, им всем там будет хорошо, а мы от них за 7000 миль".

"Некоторые хотят, чтобы США за 7000 миль отсюда защищали границу Сирии под руководством их президента Башара Асада, нашего врага. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей южной границе", - резюмировал Трамп.

Справка. Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что Вашингтон прекращает поддержку союзников в Сирии - курдов, получив критику от обеих партий. 6 октября 2019-го президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии против вооруженных отрядов курдов, которых Анкара называет "террористами". Несмотря на предостережение США в адрес Анкары, последняя решила "решить курдский вопрос" и вторглась в Сирию. США ударили по Турции санкциями. Эрдоган заявил, что у Турции якобы есть "юридические основания" размещать войска в Сирии, в отличии от США.

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