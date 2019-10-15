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Трамп: Курды далеко, пускай их защищает Асад, Россия или Наполеон

Трамп: Курды далеко, пускай их защищает Асад, Россия или Наполеон - Фото
Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)
15.10.2019, 06:58

Американский президент, который отказал в поддержке бывшим союзникам США на Ближнем Востоке курдам, говорит, что Вашингтону не интересна эта война

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не собирается помогать сирийским курдам противостоять вторжению армии Турции на их исторические территории в Сирии, и выразил идею, что этим, если захотят, могут заняться другие игроки в этой стране. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Пускай Сирия и (тамошний президент Башар) Асад защищают курдов и борются с Турцией за свою территорию. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага? Меня устроит любой, кто захочет помочь Сирии в защите курдов, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт", - пишет Трамп.

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Он также добавил: "Надеюсь, им всем там будет хорошо, а мы от них за 7000 миль".

"Некоторые хотят, чтобы США за 7000 миль отсюда защищали границу Сирии под руководством их президента Башара Асада, нашего врага. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей южной границе", - резюмировал Трамп.

Справка. Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявил, что Вашингтон прекращает поддержку союзников в Сирии - курдов, получив критику от обеих партий6 октября 2019-го президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии против вооруженных отрядов курдов, которых Анкара называет "террористами". Несмотря на предостережение США в адрес Анкары, последняя решила "решить курдский вопрос" и вторглась в Сирию. США ударили по Турции санкциями. Эрдоган заявил, что у Турции якобы есть "юридические основания" размещать войска в Сирии, в отличии от США.

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