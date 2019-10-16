Война в Сирии. Армия РФ заняла американские военные базы: видео

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Американские военные покидают северо-восточную Сирию

Российская военная полиция начала патрулирование города Манбидж в Сирии, где проходит линия соприкосновения турецких и сирийских правительственных войск. Об этом сообщает русская служба ВВС News.

Сообщается, что российские военные побывали на двух военных базах, которые ранее покинули американские военные.

Вчера спецпредставитель коалиции США полковник Каггинс сообщил в Twitter, что силы коалиции полностью уходят из северо-восточной Сирии и уже покинули город Манбидж.

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Видео: Denis Kolt/YouTube

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Теги: война в Сирии, спецназ США, Сирия, армия рф, Манбидж, американские базы
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