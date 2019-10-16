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Эрдоган - Трампу: Мы никогда не прекратим огонь в Сирии

Эрдоган - Трампу: Мы никогда не прекратим огонь в Сирии - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)
16.10.2019, 07:37

Президент Турции, заявил, что его страну не беспокоят санкции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не намерена прекращать военную операцию и вести переговоры с восточными курдами, несмотря на санкции США. Об этом сообщает Reuters.

"Мы никогда не заявим о прекращении огня. Они давят на нас, чтобы мы остановили операцию. Они угрожают нам санкциями. Однако наша цель ясна. Мы не беспокоимся о санкциях", - заявил турецкий лидер.

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По словам Эрдогана, ранее он сообщил президенту США Дональду Трампу, что если США намерены достичь какого-либо соглашения с Турцией, то они должны прислать в Анкару делегацию для переговоров. Вскоре стало известно, что в Анкару срочно вылетает вице-президент США Майкл Пенс.

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