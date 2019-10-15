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Война в Сирии. В ЕС одна страна поддержала наступление Турции

Война в Сирии. В ЕС одна страна поддержала наступление Турции - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.10.2019, 20:46

Глава МИД Венгрии считает, что это поможет в решении проблемы нелегальной миграции

Официальный Будапешт поддержал наступление Турции на севере Сирии. Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая выступила с такой позицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сегодня, 15 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы" отвечает национальным интересам Венгрии.

"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - сказал Сийярто.

Отмечается, что, начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов "зоны безопасности" на границе между Турцией и Сирией. В эту "зону безопасности" Анкара намеревается переместить беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Евросоюз решительно отвергает подобные планы.

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Петер Сийярто Венгрия Турция Сирия
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