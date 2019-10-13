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ООН: Более 130 000 человек покинули приграничный регион Сирии

ООН: Более 130 000 человек покинули приграничный регион Сирии - Фото
ТУрция (фото - CNN Turk)
13.10.2019, 15:36

Государственные и частные больницы в регионе закрыты с 11 октября

По данным Организации Объединенных Наций, более 130 000 человек на северо-востоке Сирии вынуждены покинуть места своего проживания из-за наступления турецких войск. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Большинство из этих людей жили в сельских районах вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.

По данным ООН, всего в результате военного конфликта в Сирии гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 000 человек.

"В регионе очень плохая ситуация с поставками чистой воды. В частности, проблемы с поставками воды наблюдаются в лагерях для перемещенных лиц Аль-Оль и Ареша, где проживают более 82 000 человек", - отмечается в сообщении.

Государственные и частные больницы в регионе закрыты с 11 октября.

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ООН Сирия Турция
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