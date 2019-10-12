Германия останавливает экспорт оружия в Турцию

Глава МИД Германии Хайко Маас (Фото: EPA)

Правительство Германии прекращает экспорт оружия в Турцию. Об этом рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в комментарии Bild.

"На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на все виды вооружения, которые могут быть использованы Турцией в Сирии", - заявил Маас.

По его словам, с 2016 года Германия ввела ограничительную политику экспорта оружия в Анкару, особенно после турецкого наступления в сирийском Африне. Тем не менее, полная остановка экспорта оружия еще не введена.

В прошлом году поставки в Турцию составили почти треть общего военного экспорта Германии. За первые четыре месяца этого года Анкара получила от Германии боевое оружие на 184,1 млн евро, сообщает Bild. Как и в предыдущем году, Турция является самым крупным покупателем немецкого оружия.

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