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Турция заявила о захвате первого населенного пункта в Сирии

Турция заявила о захвате первого населенного пункта в Сирии - Фото
Дым от взрывов турецких снарядов в Сирии (Фото: EPA)
12.10.2019, 14:38

Турецкие и сирийский сили взяли под контроль центр города Рас-эль-Айн

Сегодня, 12 октября, сирийские силы при поддержке Турции захватили контроль над центром пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом сообщил высокопоставленный представитель службы безопасности Турции, передает Reuters.

Чиновник отметил, что в жилых районах города проводятся инспекции.

Этот город - один из ключевых населенных пунктов, которые турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований. Перед началом наземной операции авиация Турции нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим пограничным сирийским городам.

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