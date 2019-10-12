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Из Сирии ударили по Турции: Обстреляли из миномета, есть жертвы

Из Сирии ударили по Турции: Обстреляли из миномета, есть жертвы - Фото
Удар Турции по Сирии (Фото: EPA)
12.10.2019, 09:42

Восемь гражданских погибли и 35 получили ранения

В результате минометной атаки с территории Сирии по Турции погибли восемь жителей приграничного населенного пункта. Об этом заявили в офисе губернатора турецкой пограничной провинции Мардин, передает Xinhua.

"Восемь гражданских погибли и 35 получили ранения в районе Нусайбин вследствие минометного обстрела с территории Сирии", - рассказали у губернатора.

В Турции считают, что обстрел провели отряды самообороны - движения, которое Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана.

Вчера сообщалось, что с начала военного вторжения в Сирию турецкие войска убили 342 человека. В результате противостояния также погиб один турецкий солдат и 11 гражданских лиц.

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