Из Сирии ударили по Турции: Обстреляли из миномета, есть жертвы

В результате минометной атаки с территории Сирии по Турции погибли восемь жителей приграничного населенного пункта. Об этом заявили в офисе губернатора турецкой пограничной провинции Мардин, передает Xinhua.
"Восемь гражданских погибли и 35 получили ранения в районе Нусайбин вследствие минометного обстрела с территории Сирии", - рассказали у губернатора.
В Турции считают, что обстрел провели отряды самообороны - движения, которое Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана.
Вчера сообщалось, что с начала военного вторжения в Сирию турецкие войска убили 342 человека. В результате противостояния также погиб один турецкий солдат и 11 гражданских лиц.
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