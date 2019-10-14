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ЕС призвал Турцию вывести свои войска из Сирии - резолюция

ЕС призвал Турцию вывести свои войска из Сирии - резолюция - Фото
Фото: pixabay.com
14.10.2019, 22:10

"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами", - заявили в ЕС

Совет Евросоюза по иностранным делам в своей резолюции призвала Турцию остановить односторонние военные действия в Сирии и вывести свои войска из этой страны. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Там в очередной раз заявили, что ЕС "осуждает военные действия Турции, которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона", а также способствуют появлению новых беженцев.

Действия Турции, по мнению ЕС, усложняют политический процесс мирного урегулирования в Сирии под эгидой ООН, подрывают усилия в борьбе против Исламского государства.

Евросоюз подтвердил приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии.

"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами в соответствии с международным гуманитарным правом, а не военными действиями", - говорится в резолюции.

Евросоюз подтвердил, что не будет оказывать помощь по стабилизации или развитию в регионах, где права местного населения игнорируются или нарушаются.

12 октября сообщалось, что правительство Германии прекращает экспорт оружия в Турцию.

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Сирия ЕС Турция
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