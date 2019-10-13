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Война в Сирии. Трамп эвакуирует армию США из-за операции турков

Война в Сирии. Трамп эвакуирует армию США из-за операции турков - Фото
Дональд Трамп (Фото: Ian Langsdon/EPA)
13.10.2019, 22:40

В Минобороны США опасаются, что 1000 американских солдат могут оказаться между двумя армиями

Президент США Дональд Трамп приказал эвакуировать войска из северной Сирии из-за расширения военной операции Турции и наступления сирийской армии. Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер, передает АР.

"Американские войска могут оказаться между двумя наступающими армиями, и это очень неприятная ситуация", - заявил Эспер.

По словам министра обороны, ситуация в Сирии становится хуже с каждым часом, поскольку Турция расширила операцию. Кроме того, на встречу турецким войскам выдвинулись правительственные силы Башара Асада.

Эспер не уточнил, покинет американский контингент (1000 солдатов) страну или же будет передислоцирован в другой регион.

Ранее турецкими войсками был обстрелян спецназ США.

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