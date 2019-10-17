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"Не будьте дураком". Эрдоган выбросил в мусор письмо Трампа

"Не будьте дураком". Эрдоган выбросил в мусор письмо Трампа - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)
17.10.2019, 14:23

Ранее президент США написал турецкому лидеру письмо со своеобразным призывом к миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо президента США Дональда Трампа, в котором тот призвал турецкого лидера "пойти правильным и гуманным путем" в отношении сирийских курдов. Об это сообщает ВВС со ссылкой на источники из окружения Эрдогана.

Агентство отмечает, что президент США находится сейчас под волной критики. Поводом для нее, кроме скандального разговора с президентом Владимиром Зеленским, стала также ситуация в Сирии, в которой Турция проводит военную операцию против курдов.

По мнению критиков Трампа, именно вывод американских войск с сирийских территорий на границе с Турцией фактически стал "зеленым светом" для начала операции Эрдогана.

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Сирия дональд трамп Турция курды эрдоган
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