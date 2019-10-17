"Не будьте дураком". Эрдоган выбросил в мусор письмо Трампа

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо президента США Дональда Трампа, в котором тот призвал турецкого лидера "пойти правильным и гуманным путем" в отношении сирийских курдов. Об это сообщает ВВС со ссылкой на источники из окружения Эрдогана.

Агентство отмечает, что президент США находится сейчас под волной критики. Поводом для нее, кроме скандального разговора с президентом Владимиром Зеленским, стала также ситуация в Сирии, в которой Турция проводит военную операцию против курдов.

По мнению критиков Трампа, именно вывод американских войск с сирийских территорий на границе с Турцией фактически стал "зеленым светом" для начала операции Эрдогана.