Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР в качестве "независимых государств". Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения к украинцам 29 июня.

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Сегодня российские пропагандистские СМИ активно распространяли сообщение МИД Сирии о решении "признать независимость ЛНР и ДНР".

Зеленский заявил, что после этого у Украины не будет никаких отношений с Сирией.

"Россия все-таки выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений у Украины с Сирией больше не будет. А санкционное давление против Сирии – будет наоборот еще больше", – сказал Зеленский.

7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.

По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек.

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Оксана Житнюк

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