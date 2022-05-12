UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Москва отправляет к оккупантам в Украину "опытных карателей", чтобы обуздать их – СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 14:47
Иллюстративное фото из Telegram ГУР Минобороны
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео

Российское командование отправило к оккупантам в зону боевых действий в Украине генерала, "прославившегося" своей жестокостью в Сирии. "Опытных карателей" отправляют к россиянам, чтобы как-то их "обуздать" на фоне нежелания идти в бой, сообщает СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинская спецслужба опубликовала очередной перехват, в котором оккупант рассказал, что россияне не хотят идти в боестолкновения с ВСУ, поэтому бунты в армии РФ приобретают массовый характер.

По данным СБУ, чтобы "хоть кого-то обуздать", Москва отправляет в Украину "опытных карателей". В частности, речь идет о генерале Рустаме Мурадове, известном своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии.

Оккупант в телефонном разговоре рассказал, как тот устраивает "показательные суды" над захватчиками, но даже такие меры не меняют ситуацию кардинально: солдаты все равно отказываются наступать в самых горячих точках.

"Ну, Мурадов приехал, типа показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели вести своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе**л показательно там… Раздел, руки связал, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, все. В ПАЗики загрузили и увезли", – рассказал захватчик.

  • 7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.
  • По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек.

Читайте также: "Командир говорит не отступать, а сам сидит на диванчике". Перехват разговоров оккупантов

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сирия сбу перехват
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 