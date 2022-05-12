Российское командование отправило к оккупантам в зону боевых действий в Украине генерала, "прославившегося" своей жестокостью в Сирии. "Опытных карателей" отправляют к россиянам, чтобы как-то их "обуздать" на фоне нежелания идти в бой, сообщает СБУ.

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Украинская спецслужба опубликовала очередной перехват, в котором оккупант рассказал, что россияне не хотят идти в боестолкновения с ВСУ, поэтому бунты в армии РФ приобретают массовый характер.

По данным СБУ, чтобы "хоть кого-то обуздать", Москва отправляет в Украину "опытных карателей". В частности, речь идет о генерале Рустаме Мурадове, известном своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии.

Оккупант в телефонном разговоре рассказал, как тот устраивает "показательные суды" над захватчиками, но даже такие меры не меняют ситуацию кардинально: солдаты все равно отказываются наступать в самых горячих точках.

"Ну, Мурадов приехал, типа показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели вести своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе**л показательно там… Раздел, руки связал, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, все. В ПАЗики загрузили и увезли", – рассказал захватчик.

7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.

По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек.

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Оксана Житнюк

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