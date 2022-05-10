"Командир говорит не отступать, а сам сидит на диванчике". Перехват разговоров оккупантов

Российские оккупанты критикуют приказы и действия своих командиров, не хотят их исполнять. Об этом идет речь в новом перехвате разговора захватчика с отцом, пишет пресс-служба СБУ.

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"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А вот он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное… " – рассказывает отцу оккупант, который сейчас находится в Харьковской области.

Мужчина отвечает сыну нецензурной лексикой и советует не исполнять приказы командования. Он говорит, что нужно "снимать погоны, шапку ... и надеть на голову своему комбату или комбригу".

Отец оккупанта признается: по телевизору им говорят неправду. Он также нецензурно высказывается о российском диктаторе Владимире Путине, называя его "плешивым" и "бункерным".

В другом перехвате от СБУ оккупанты кичатся убийством украинок на глазах детей, а жены их поддерживают.

Оккупанты паникуют: "Я уже жалею, что сюда поехал".

6-7 мая ВСУ накрыли российские войска около Пологов: оккупанты бежали с позиций, сообщили в Генштабе.

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Яна Катасонова

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