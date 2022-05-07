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Арестович о переброске войск РФ из Сирии в Украину: Асаду становится очень грустно

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 23:53
Арестович о переброске войск РФ из Сирии в Украину: Асаду становится очень грустно - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что Москва решила перебросить российских военных из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса. Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

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Сегодня российская служба Немецкой волны со ссылкой на росСМИ сообщила, что диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса. По данным Немецкой волны, общая численность российской армии в Сирии составляет 63 000 военных.

"Там кто-то заявил, что 63 000. Я смеялся так, что чуть со стула не упал. По реальным — шесть, по супероптимистичным — до 11", – сказал Арестович, подтвердив, что российских военных действительно перебрасывают.

"Представляете, какая радость у всех участников этой регаты, начиная от турок, заканчивая Израилем, Ираном? В данном случае израильтяне могут невозбранно бить по иранским силам и по асадовским... Что касается Асада, то теперь ему становится очень грустно. Кто будет стабилизировать его режим? Иран?" – сказал Арестович.

"Третье — турки... Ясно, что турецкая армия вместе с иранцами сделают асадовскую армию как сынков в отсутствие российской авиации. Цена за авантюру... Вот уже приходится бросать Ближний Восток, очень серьезное завоевание", – добавил он.

При этом советник ОП отметил, что не видит перспективы для РФ вернуться в Сирию, "настолько плотно они завязли в Украине".

"Когда они вернутся, если вернутся, там уже будет все переделано, и будет как минимум сильное иранское влияние, как максимум — Сирия поделится на три или четыре условных государства, и Асад будет дневным мэром Дамаска", – сказал Арестович.

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Вадим Ребрина
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Алексей Арестович Донбасс Россия Сирия
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