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Россия могла нелегально завезти оружие из Сирии под видом коммерческих грузов – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 07:10
Россия могла нелегально завезти оружие из Сирии под видом коммерческих грузов – Bloomberg - Фото
Пролив Босфор (Фото - depositphotos.com)

Российское торговое судно Sparta II, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию в конце прошлого месяца, и могло перевозить оружие для российских оккупантов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей европейской разведки, отследивших трекинг судна.

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Чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что правительство США считает, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов через Черное море, о чем говорится и в отчетах европейской разведки.

В материале Bloomberg сказано, что судно Sparta II могло доставлять военные грузы из сирийского порта Тартус, который используются Россией, о чем свидетельствуют данные разведки и спутниковые снимки от 17-25 июля. Судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, потом оно было замечено при пересечении пролива Босфор, а позже в Новороссийске было идентифицировано не менее 11 транспортных средств, которые, вероятно, разгружались.

Данные морского слежения показали, что судно перемещалось в эти дни, вероятно, без помех со стороны Турции.

По данным журналистов, Россия ранее использовала грузовые суда компании ООО "Оборонлогистика" на том же маршруте, и эта компания ранее неоднократно переправляла военные грузы из РФ в Сирию.

Представитель Госдепа США направил запросы по этому поводу правительству Турции. Турецкий чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что торговое судно будет проверяться только в том случае, если появится информация или подозрение в правонарушении.

Оксана Житнюк
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Сирия оружие судно агрессия рф босфор
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