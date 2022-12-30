Кулеба ответил критикам голосований Украины по Израилю. Надеется на сближение со страной

Несмотря на определенные трения и особенности геополитики, Украина открыта к дружбе с Израилем и продолжает рассчитывать на действенную помощь и понимание. Об этом заявил РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос "Почему Украина регулярно голосует за антиизраильские резолюции в ООН, что вызывает большое недовольство посольства, которое не упускает случая напомнить, что Украина голосует здесь совместно с Россией".

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Он подчеркнул, что не смог бы назвать "ни одного шага или решения действительно антиизраильской направленности", которые Украина приняла в ООН или где бы то ни было со времен своей независимости.

Кулеба напомнил, как происходит с критиками подобных голосований Украины в ООН: они заявляют, что Украина "должна быть жесткой, держать принципиальную позицию, если какая-то страна нам не помогает – долой ее, но когда дело доходит до Израиля, они сразу говорят: нет, так нельзя, это так не работает, с ними надо как-то помягче…"

"Я считаю Израиль важным партнером Украины, но не нужно нам рассказывать, что мы голосуем вместе с Россией – когда вы объясняете нам, что вы не даете нам ПВО, потому что вы не хотите ссориться с Россией", – сказал глава внешней политики Украины.

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Министр напомнил о "по-человечески действительно болезненной истории", связанной с этой войной и Израилем: "Они устроили позорную политику по отношению к украинским беженцам: закрылись и по сути не пускали их".

Невзирая на это, Украина открыта к дружбе с Израилем, отметил глава МИД, и "продолжает рассчитывать на действенную помощь и понимание со стороны Израиля".

"Очень надеемся, что ситуация изменится к лучшему", – подытожил Кулеба.

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Євген Пилипенко

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