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В Израиле заявили о повышении готовности к атаке на ядерные объекты Ирана – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 20:51
В Израиле заявили о повышении готовности к атаке на ядерные объекты Ирана – Bloomberg - Фото
Бени Ганц (Фото: EPA)

Израиль повысил свою готовность к атаке на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил 28 декабря уходящий в отставку министр обороны Израиля Бени Ганц, передает Bloomberg.

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Выступая на церемонии вручения дипломов военнослужащим Воздушных сил Израиля, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в ударе по иранским объектам.

"Вы можете через два-три года пересечь небо на восток и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", – сказал Ганц.

Как отмечается, Израиль все больше обеспокоен тем, что растущая зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине может побудить Тегеран обратиться к России за помощью для реализации своей ядерной программы.

Власть Израиля отвергает утверждения Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели, и заявила, что предпримет любые шаги, необходимые для предотвращения получения Ираном ядерной бомбы.

Bloomberg напоминает, что Израиль уничтожил недостроенный ядерный реактор в Сирии в 2007 году. Ирак при Саддаме Хусейне имел хорошо разработанную программу, пока Израиль, непризнанная ядерная держава, не подавил его амбиции, уничтожив исследовательский реактор Осирак во время воздушного налета в 1981 году.

Наталія Медведєва
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Израиль Иран ядерное оружие бени ганц
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