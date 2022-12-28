В Израиле заявили о повышении готовности к атаке на ядерные объекты Ирана – Bloomberg

Израиль повысил свою готовность к атаке на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил 28 декабря уходящий в отставку министр обороны Израиля Бени Ганц, передает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Выступая на церемонии вручения дипломов военнослужащим Воздушных сил Израиля, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в ударе по иранским объектам.

"Вы можете через два-три года пересечь небо на восток и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", – сказал Ганц.

Как отмечается, Израиль все больше обеспокоен тем, что растущая зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине может побудить Тегеран обратиться к России за помощью для реализации своей ядерной программы.

Власть Израиля отвергает утверждения Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели, и заявила, что предпримет любые шаги, необходимые для предотвращения получения Ираном ядерной бомбы.

Bloomberg напоминает, что Израиль уничтожил недостроенный ядерный реактор в Сирии в 2007 году. Ирак при Саддаме Хусейне имел хорошо разработанную программу, пока Израиль, непризнанная ядерная держава, не подавил его амбиции, уничтожив исследовательский реактор Осирак во время воздушного налета в 1981 году.

В конце осени Иран предупредили в Израиле: если РФ получит его баллистические ракеты, Украине могут дать современное оружие.

23 декабря директор Моссада заявил, Иран собирается расширить поставки передовых вооружений России.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.