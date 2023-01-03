Посол Украины раскритиковал Израиль за переговоры с Лавровым: Иерусалим молчит о войне

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал позицию страны по отношению к войне РФ против Украины и переговоры с министром иностранных дел страны-оккупанта Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в комментарии газете The Times of Israel.

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По его словам, разговор нового главы МИД Израиля Эли Коэна с Лавровым говорит об изменении в политике страны, так как дипломаты Иерусалима не говорили с главным дипломатом РФ с начала большой войны.

Он отметил, что позиция Израиля насчет войны неясна, так как страна никак не осуждает массированные удары по критической инфраструктуре.

"Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит", — сказал дипломат.

Анонимный израильский дипломат сообщил журналистам, что Коэн передал главе Лаврову послание от государственного секретаря США Энтони Блинкена, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов выступить посредником, если одна из сторон попросит его об этом.

Кроме этого, чиновник заявил, что Израиль якобы не меняет свою политику в отношении войны России против Украины, назвав это неразберихой.

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Дмитро Гриниченко

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