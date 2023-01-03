Глава МИД Израиля передал Лаврову послание от США. Нетаньяху готов быть посредником — TOI

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн передал главе МИД РФ Сергею Лаврову послание от государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломата.

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По словам чиновника, он не может раскрыть содержание сообщения США, посколько Иерусалим критикуют за согласие провести переговоры с Лавровым. Он отметил, что Блинкен знал о запланированном разговоре Коэна и Лаврова, а звонок запросила Москва.

Дипломат отверг мнение о том, что Израиль меняет свою политику в отношении войны России против Украины, назвав это неразберихой.

Представитель МИД сказал, что Коэн хотел дать понять, что Израиль может выступить в роли посредника.

Источники журналистов также заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов выступить посредником, если одна из сторон попросит его об этом.

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Дмитро Гриниченко

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