Глава МИД Израиля передал Лаврову послание от США. Нетаньяху готов быть посредником — TOI
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн передал главе МИД РФ Сергею Лаврову послание от государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломата.
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По словам чиновника, он не может раскрыть содержание сообщения США, посколько Иерусалим критикуют за согласие провести переговоры с Лавровым. Он отметил, что Блинкен знал о запланированном разговоре Коэна и Лаврова, а звонок запросила Москва.
Дипломат отверг мнение о том, что Израиль меняет свою политику в отношении войны России против Украины, назвав это неразберихой.
Представитель МИД сказал, что Коэн хотел дать понять, что Израиль может выступить в роли посредника.
Источники журналистов также заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов выступить посредником, если одна из сторон попросит его об этом.
- 1 января американское издание Axios заявило, что первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Нетаньяху прошел не очень удачно.
- Коэн, выступая на церемонии вступления в должность, заявил, что будет проводить политику в отношении Украины и российско-украинской войны не так, как его предшественник Яир Лапид.
- В конце осени 2022 года Иран предупредили в Израиле: если РФ получит его баллистические ракеты, Украине могут дать современное оружие.
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