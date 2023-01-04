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В Германии призывают увеличить долю ВВП на оборону – теперь 2% это минимум

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 11:30
В Германии призывают увеличить долю ВВП на оборону – теперь 2% это минимум - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото - EPA)

Выделять два процента ВВП Германии на оборону – это слишком мало, сейчас необходимо этот показатель перевыполнять. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает Deutsche Welle.

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Штрак-Циммерман считает, что "правило двух процентов", которое предполагает, что страны НАТО выделяют не менее двух процентов ВВП на оборону, нужно ужесточить.

Глава оборонного комитета заявила, что "предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга установить нижнюю планку в два процента имеет большое значение не только в нынешних международных условиях". Она также напомнила, что канцлер Олаф Шольц в феврале 2022 года также подчеркнул, что Германии следует двухпроцентный норматив "перевыполнять".

Штрак-Циммерман также отметила необходимость инвестировать в инфраструктуру бундесвера, в том числе вне оборонного бюджета.

Генсек НАТО ранее отметил, что целый ряд стран альянса выступает за ужесточение двухпроцентного норматива и предлагают сделать к 2024 году выделение двух процентов от ВВП на оборону минимальным стандартом для всех стран НАТО.

Сергій Бережний
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Германия нато Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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