"Леопардовая коалиция": Британия поможет союзникам додавить Шольца по танкам для Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен приехать в Эстонию на встречу глав минобороны Польши и стран Балтии, чтобы убедить власти Германии дать разрешение на отправку танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

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Целью совещания так называемой "леопардовой коалиции" перед встречей в формате "Рамштайн" будет убедить канцлера Германии Олафа Шольца разрешить передачу Украине танков Leopard 2.

Источники в Министерстве обороны Британии сообщили, что участники "Рамштайна" попытаются "побудить немцев", если до этого Берлин не выработает собственное решение.

Ранее сообщалось, что 20 января на встрече на авиабазе "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ боевых танков Leopard.

11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.

17 января Шольц заявил, что обсуждает с союзниками возможную поставку западных танков в Украину.

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Сергій Бережний

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