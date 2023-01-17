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"Леопардовая коалиция": Британия поможет союзникам додавить Шольца по танкам для Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 22:15
Танк Leopard 2 (Фото - EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен приехать в Эстонию на встречу глав минобороны Польши и стран Балтии, чтобы убедить власти Германии дать разрешение на отправку танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

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Целью совещания так называемой "леопардовой коалиции" перед встречей в формате "Рамштайн" будет убедить канцлера Германии Олафа Шольца разрешить передачу Украине танков Leopard 2. 

Источники в Министерстве обороны Британии сообщили, что участники "Рамштайна" попытаются "побудить немцев", если до этого Берлин не выработает собственное  решение.

Ранее сообщалось, что 20 января на встрече на авиабазе "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ боевых танков Leopard. 

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Сергій Бережний
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Великобритания Германия танки Бен Уоллес рамштайн Leopard олаф шольц Leopard 2
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