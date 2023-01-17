Шольц: Германия обсуждает передачу танков в Украину. Цель — избежать войны России и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждает с союзниками возможную поставку западных танков в Украину. Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg.

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По его словам, Германия ведет переговоры с партнерами о возможных поставках тяжелых танков в Украину, однако любые объявления должны быть согласованы между союзниками.

"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не идем в одиночку", — сказал Шольц.

Он отметил, что ФРГ поддерживает Украину всеми средствами, которые может использовать.

"Цель состоит в том, чтобы избежать войны между Россией и Организацией Североатлантического договора", — заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы состоялись переговоры и поприветствовал готовность президента Владимира Зеленского к миру.

"Россия должна сделать то, к чему они, насколько мы видим, не готова, и это вывод войск — мы ждем этого", — резюмировал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе – вероятно, оно будет положительным.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно.

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Дмитро Гриниченко

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