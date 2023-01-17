Шольц: Германия обсуждает передачу танков в Украину. Цель — избежать войны России и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждает с союзниками возможную поставку западных танков в Украину. Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg.
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По его словам, Германия ведет переговоры с партнерами о возможных поставках тяжелых танков в Украину, однако любые объявления должны быть согласованы между союзниками.
"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не идем в одиночку", — сказал Шольц.
Он отметил, что ФРГ поддерживает Украину всеми средствами, которые может использовать.
"Цель состоит в том, чтобы избежать войны между Россией и Организацией Североатлантического договора", — заявил канцлер.
Шольц подчеркнул, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы состоялись переговоры и поприветствовал готовность президента Владимира Зеленского к миру.
"Россия должна сделать то, к чему они, насколько мы видим, не готова, и это вывод войск — мы ждем этого", — резюмировал он.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе – вероятно, оно будет положительным.
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине – вице-канцлер ФРГ.
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