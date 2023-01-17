Президент Литвы уверен, что Шольц передаст Украине Leopard. Назвал это переломным моментом
Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешит передать танки Leopard 2 Украине. Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его CNN.
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По его словам, кто-то должен взять на себя ответственность по поводу передачи танков Украине и принять решение, чтобы поддержать страну в войне против России.
Он отметил, что твердо верит, что Шольц примет решение по Leopard 2 для Украины.
"Я был свидетелем очень важного переломного момента или поворотного момента в мышлении или менталитете Германии", – сказал Науседа.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе – вероятно, оно будет положительным.
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине – вице-канцлер ФРГ.
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