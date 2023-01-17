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Президент Литвы уверен, что Шольц передаст Украине Leopard. Назвал это переломным моментом

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 16:16
Президент Литвы уверен, что Шольц передаст Украине Leopard. Назвал это переломным моментом - Фото
Гитанас Науседа (фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешит передать танки Leopard 2 Украине. Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его CNN.

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По его словам, кто-то должен взять на себя ответственность по поводу передачи танков Украине и принять решение, чтобы поддержать страну в войне против России.

Он отметил, что твердо верит, что Шольц примет решение по Leopard 2 для Украины. 

"Я был свидетелем очень важного переломного момента или поворотного момента в мышлении или менталитете Германии", – сказал Науседа.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе – вероятно, оно будет положительным.  

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно. 

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Дмитро Гриниченко
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Германия война литва танки военная помощь Гитанас Науседа олаф шольц Leopard 2
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