Европарламент официально призвал Шольца без дальнейших проволочек дать ВСУ танки Leopard

Европейский парламент официально призвал канцлера Германии Олафа Шольца без дальнейших проволочек поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину. Об этом говорится в ежегодном докладе об общей внешней политике и политике безопасности, принятом сегодня 407 голосами "за".

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92 депутата проголосовали "против", 142 воздержались.

Депутаты Европарламента призывают к немедленному развертыванию современного оружия и противовоздушной обороны нового поколения, а также призывают Шольца без дальнейших проволочек поставить Leopard 2 в Украину, которая "остро нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении, чтобы выиграть войну".

В докладе депутаты Европарламента предупреждают, что война РФ против Украины, растущий глобальный авторитаризм, "более напористый" Китай и чрезвычайная климатическая ситуация вызвали тектонический сдвиг в геополитическом ландшафте.

Депутаты призвали страны-члены ЕС увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и укрепить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности.

"За реакцией ЕС на агрессивную войну России против Украины внимательно следят автократии всего мира, и она сильно повлияет на их поведение на международной арене", – заявляют европейские депутаты.

Также в докладе говорится, что ЕС должен сделать процесс принятия решений более гибким и эффективным (большинством, а не единогласно).

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Оксана Житнюк

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