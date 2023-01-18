Европарламент официально призвал Шольца без дальнейших проволочек дать ВСУ танки Leopard
Европейский парламент официально призвал канцлера Германии Олафа Шольца без дальнейших проволочек поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину. Об этом говорится в ежегодном докладе об общей внешней политике и политике безопасности, принятом сегодня 407 голосами "за".
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92 депутата проголосовали "против", 142 воздержались.
Депутаты Европарламента призывают к немедленному развертыванию современного оружия и противовоздушной обороны нового поколения, а также призывают Шольца без дальнейших проволочек поставить Leopard 2 в Украину, которая "остро нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении, чтобы выиграть войну".
В докладе депутаты Европарламента предупреждают, что война РФ против Украины, растущий глобальный авторитаризм, "более напористый" Китай и чрезвычайная климатическая ситуация вызвали тектонический сдвиг в геополитическом ландшафте.
Депутаты призвали страны-члены ЕС увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и укрепить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности.
"За реакцией ЕС на агрессивную войну России против Украины внимательно следят автократии всего мира, и она сильно повлияет на их поведение на международной арене", – заявляют европейские депутаты.
Также в докладе говорится, что ЕС должен сделать процесс принятия решений более гибким и эффективным (большинством, а не единогласно).
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиана Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине – вице-канцлер ФРГ.
- 20 января на встрече на авиабазе "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ боевых танков Leopard.
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