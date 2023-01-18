США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи ВСУ: без танков, но с БТР Stryker – СМИ

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В ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но танков в нем не будет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с планами Белого дома.

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По данным издания, США "пока не готовы" удовлетворить просьбу Украины о поставках современных танков, несмотря на то, что такие решения уже приняли в Польше и Великобритании.

В CNN отмечают, что до сих пор ни один официальный представитель США не дал понять, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, передумает и отправит Украине американские танки Abrams.

Предыдущий пакет военной помощи от США был рекордным по стоимости – $3 млрд. В него вошли 50 боевых машин пехоты Bradley.

ДОПОЛНЕНО В 20:45. По данным Politico, пакет от США, вероятно, будет включать в себя несколько боевых бронемашин Strykers, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB ("крылатые бомбы").

По словам двух собеседников Politico, этот пакет не будет включать ракеты большой дальности, которые могли бы долетать до Москвы.

Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели, заявил Кирби.

По данным Morgen Post, передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе".

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Оксана Житнюк

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