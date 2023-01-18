США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи ВСУ: без танков, но с БТР Stryker – СМИ
В ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но танков в нем не будет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с планами Белого дома.
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По данным издания, США "пока не готовы" удовлетворить просьбу Украины о поставках современных танков, несмотря на то, что такие решения уже приняли в Польше и Великобритании.
В CNN отмечают, что до сих пор ни один официальный представитель США не дал понять, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, передумает и отправит Украине американские танки Abrams.
Предыдущий пакет военной помощи от США был рекордным по стоимости – $3 млрд. В него вошли 50 боевых машин пехоты Bradley.
ДОПОЛНЕНО В 20:45. По данным Politico, пакет от США, вероятно, будет включать в себя несколько боевых бронемашин Strykers, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB ("крылатые бомбы").
По словам двух собеседников Politico, этот пакет не будет включать ракеты большой дальности, которые могли бы долетать до Москвы.
- Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели, заявил Кирби.
- По данным Morgen Post, передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе".
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