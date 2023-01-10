Пентагон рассматривает возможность поставки Украине БТР Stryker – Politico

Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки Украине боевых бронированных машин Stryker. Об этом сообщило Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с обсуждениями.

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Stryker могут войти в один из следующих пакетов военной помощи.

Ближайший из них может быть объявлен уже в конце следующей недели, когда состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Окончательного решения по Stryker еще нет, поэтому их могут оставить на будущее.

Издание указывает, что восьмиколесные бронированные машины Stryker не так мощны и защищены, как танки, но они также способны выполнять задачи в условиях снега, грязи и песка.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, а это то, что у нас есть. Не так хороши, как Bradley для боя с танками, но хороши для защиты пехоты и перемещения к линии фронта", – сказал общавшийся на условиях анонимности собеседник из Министерства обороны США.

Stryker может перевозить больше солдат, чем Bradley, и обеспечивает при этом большую защиту, чем Humvee. Он оснащен 50-мм пулеметом, которым можно управлять изнутри БТР.

У Украины уже есть подобные машины ACSV, которые передало правительство Канады.

Отправка мощной бронетехники, такой как Bradley и Strykers, может стать предтечей для поставки танков, пишет Politico. Но на Западе до сих пор не могут договориться, кто сделает первый шаг.

"Европейцы говорят: "Ну, вы знаете, США должны быть первыми". А администрация [Джо Байдена] отвечает: "Ну, мы хотим, чтобы первыми были европейцы или хотим вместе". А украинцы говорят: "Ради бога, просто дайте нам танки"", – сказал собеседник издания.

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Андрій Водяний

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