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ПВО, оружие для деоккупации и надежность обороны: Резников о приоритетах на Рамштайн

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 16:19
ПВО, оружие для деоккупации и надежность обороны: Резников о приоритетах на Рамштайн - Фото
Алексей Резников (Фото - EPA)

У Украины есть три основных приоритета на ближайшее совещание с союзниками в формате Рамштайн. Об этом министр обороны Алексей Резников сказал на брифинге в Киеве с канадской коллегой Анитой Ананд, передает корреспондент LIGA.net.

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Приоритет номер один – противовоздушная оборона.

"Мы уже получаем современные системы - IRIS-T, NASAMS, Patriot, и другие, – но нам нужно больше, нам нужно защитить каждый город", = сказал Резников.  

Второй приоритет – наступательное вооружение, которое необходимо ВСУ для эффективной деоккупации временно захваченных Россией территорий Украины. Министр обороны относит к этой категории танки, гаубицы, боеприпасы для них другое тяжелое вооружение.   

Третий блок – это обеспечение прочности обороны. Резников отметил, что для этого необходимо поддерживать системность поставок боеприпасов, ремонт поврежденной техники и ее обслуживание. 

"Украинский характер выдерживает, а железо – нет. Его нужно ремонтировать, его нужно обслуживать, решать вопрос поставки запасных частей и так далее", – сказал он.

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Сергій Бережний
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Алексей Резников военная помощь пво рамштайн танки артиллерия боеприпасы
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