UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резникова спросили о шансах на получение танков Leopard от Германии — ответил осторожно

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 15:18
Резникова спросили о шансах на получение танков Leopard от Германии — ответил осторожно - Фото
Алексей Резников (скриншот)

Министр обороны Алексей Резников "оптимистично надеется", что 20 января на встрече союзников на базе "Рамштайн" в Германии будут позитивные для Украины решения насчет разблокирования официальным Берлином поставок танков Leopard для ВСУ. Об этом он сказал на брифинге в Киеве с канадской коллегой Анитой Ананд, передает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У меня оптимистическая надежда, что во время встречи в Рамштайне мы с госпожой Анитой познакомимся с новым министром обороны Германии, и надеюсь, что мы от него услышим понятную позицию, которая будет в интересах Украины", – ответил Резников на соответствующий вопрос СМИ.

Министр напомнил, что Силам обороны для новых масштабных контрнаступлений нужна "потенция бронированного кулака", чтобы прорвать линии обороны российских оккупантов и максимально при этом сберечь жизни и здоровье украинских военнослужащих.

Читайте также: Abrams для ВСУ есть на повестке дня, хотя бы в среднесрочной перспективе – Morgen Post 

Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия канада танк военная помощь Leopard анита ананд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 