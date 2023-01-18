Резникова спросили о шансах на получение танков Leopard от Германии — ответил осторожно

Министр обороны Алексей Резников "оптимистично надеется", что 20 января на встрече союзников на базе "Рамштайн" в Германии будут позитивные для Украины решения насчет разблокирования официальным Берлином поставок танков Leopard для ВСУ. Об этом он сказал на брифинге в Киеве с канадской коллегой Анитой Ананд, передает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У меня оптимистическая надежда, что во время встречи в Рамштайне мы с госпожой Анитой познакомимся с новым министром обороны Германии, и надеюсь, что мы от него услышим понятную позицию, которая будет в интересах Украины", – ответил Резников на соответствующий вопрос СМИ.

Министр напомнил, что Силам обороны для новых масштабных контрнаступлений нужна "потенция бронированного кулака", чтобы прорвать линии обороны российских оккупантов и максимально при этом сберечь жизни и здоровье украинских военнослужащих.

Читайте также: Abrams для ВСУ есть на повестке дня, хотя бы в среднесрочной перспективе – Morgen Post

Євген Пилипенко , Юрій Смірнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.