"ATACMS, Abrams, дроны, ПВО/ПРО". Американский отставной генерал назвал рецепт успеха ВСУ
До того как российский диктатор Владимир Путин соберет сотни тысяч мобилизованных в армию и возобновит наступление на Украину, союзники должны максимально усилить возможности ВСУ современными танками, дронами, дальнобойными ракетами и средствами противодействия воздушным атакам. Об этом заявил в Twitter отставной американский четырехзвездочный генерал Барри Маккаффри.
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Он постоянно призывает к этому с осени 2022 года. Речь идет о ракетах для систем HIMARS/MLRS с дальностью поражения до 300 км, разведывательно-ударных беспилотниках Grey Eagle и Reaper, и различных системах ПВО/ПРО вроде Patriot, THAAD и других.
Маккафри предостерег администрацию США и других союзников, что "к маю россияне наберут в свои войска несколько сотен тысяч призывников".
После этого, предположил он, "Путин бросит все силы в атаку с разных направлений, чтобы сломить украинское сопротивление до того, как его [России] экономика рухнет".
"ATACMS. Танки M1 [Abrams]. Смертоносные дроны. ПВО/ПРО", – написал рецепт против этого ветеран войны во Вьетнаме и иракской кампании.
12 января к тому же призвал и глава МИД Литвы.
- В конце первой недели 2023 года советник главы ОП Подоляк говорил, что "через несколько дней мы будем говорить о танках, а чуть позже – об ATACMS".
- 15 января украинской посол в Германии Макеев заявил, что "у нас нет времени для дискуссий, нужно решение по танкам Leopard 2".
- На 16 января около 100 бойцов ВСУ прибыли в США на обучение системе ПВО/ПРО Patriot.
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