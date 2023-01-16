"ATACMS, Abrams, дроны, ПВО/ПРО". Американский отставной генерал назвал рецепт успеха ВСУ

До того как российский диктатор Владимир Путин соберет сотни тысяч мобилизованных в армию и возобновит наступление на Украину, союзники должны максимально усилить возможности ВСУ современными танками, дронами, дальнобойными ракетами и средствами противодействия воздушным атакам. Об этом заявил в Twitter отставной американский четырехзвездочный генерал Барри Маккаффри.

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Он постоянно призывает к этому с осени 2022 года. Речь идет о ракетах для систем HIMARS/MLRS с дальностью поражения до 300 км, разведывательно-ударных беспилотниках Grey Eagle и Reaper, и различных системах ПВО/ПРО вроде Patriot, THAAD и других.

Маккафри предостерег администрацию США и других союзников, что "к маю россияне наберут в свои войска несколько сотен тысяч призывников".

После этого, предположил он, "Путин бросит все силы в атаку с разных направлений, чтобы сломить украинское сопротивление до того, как его [России] экономика рухнет".

"ATACMS. Танки M1 [Abrams]. Смертоносные дроны. ПВО/ПРО", – написал рецепт против этого ветеран войны во Вьетнаме и иракской кампании.

12 января к тому же призвал и глава МИД Литвы.

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Євген Пилипенко

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