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Подоляк: Через несколько дней мы будем говорить о танках, а чуть позже – об ATACMS

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 21:48
Подоляк: Через несколько дней мы будем говорить о танках, а чуть позже – об ATACMS - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что "через несколько дней или недель" мы будем говорить о поставках западными партнерами Украине танков, "а немного позже" – о ракетах дальностью действия 100-200 км +. Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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"Наши партнеры четкие в своих программах поддержки Украины. Поверьте, через несколько дней или недель мы с вами будем говорить о танках, а чуть позже – о ключевом элементе эффективного контрнаступления. Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве, я имею в виду 100-200 км +, то существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии", – сказал Подоляк.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что в этом году Украина получит ракеты ATACMS и западные танки, но все будет зависеть от ситуации на поле боя.

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Вадим Ребрина
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оружие михаил подоляк ATACMS
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