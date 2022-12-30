Кулеба: В 2023 году Украина получит ATACMS и западные танки, но все зависит от поля боя
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что в следующем году Украина получит ракеты ATACMS и западные танки, но все будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
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По его словам, у него есть уверенность, что союзники передадут Украине танки западного образца, ракеты ATACMS и современные ударные дроны в 2023 году, однако все будет зависеть от ситуации на поле боя.
Он отметил, что предоставление систем противовоздушной обороны Patriot Украине – это психологический перелом в вопросе военной помощи.
"Когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена рухнула. И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot", – заявил министр.
- Экс-генерал США: Украина должна победить РФ, нужно дать им ракеты ATACMS и танки Abrams.
- Джонсон призвал дать Украине ATACMS и истребители, чтобы война закончилась в 2023 году.
- CNN сообщал, что Украина предлагает администрации США "накладывать вето" на цели для ATACMS.
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