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Кулеба: В 2023 году Украина получит ATACMS и западные танки, но все зависит от поля боя

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30.12.2022, 09:01
Кулеба: В 2023 году Украина получит ATACMS и западные танки, но все зависит от поля боя - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что в следующем году Украина получит ракеты ATACMS и западные танки, но все будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, у него есть уверенность, что союзники передадут Украине танки западного образца, ракеты ATACMS и современные ударные дроны в 2023 году, однако все будет зависеть от ситуации на поле боя.

Он отметил, что предоставление систем противовоздушной обороны Patriot Украине – это психологический перелом в вопросе военной помощи.  

"Когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена рухнула. И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot", – заявил министр.

Читайте также: У республиканцев призвали Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ATACMS 

Дмитро Гриниченко
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