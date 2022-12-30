Кулеба: В 2023 году Украина получит ATACMS и западные танки, но все зависит от поля боя

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что в следующем году Украина получит ракеты ATACMS и западные танки, но все будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, у него есть уверенность, что союзники передадут Украине танки западного образца, ракеты ATACMS и современные ударные дроны в 2023 году, однако все будет зависеть от ситуации на поле боя.

Он отметил, что предоставление систем противовоздушной обороны Patriot Украине – это психологический перелом в вопросе военной помощи.

"Когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена рухнула. И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot", – заявил министр.

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Дмитро Гриниченко

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