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У нас нет времени для дискуссий, нужно решение по танкам Leopard 2 – посол в Германии

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 18:31
У нас нет времени для дискуссий, нужно решение по танкам Leopard 2 – посол в Германии - Фото
Алексей Макеев (Фото - Facebook Oleksii Makeiev)

Украине жизненно необходимы немецкие танки Leopard 2, и у нее очень мало времени для дискуссий о необходимости их поставок. Об этом заявил посол в Германии Алексей Макеев в интервью dpa, пишет Deutsche Welle.

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Макеев призвал правительство Германии как можно скорее решить вопрос о передаче Украине танки Leopard 2.

Посол подчеркнул, что "немецкие танки жизненно важны" для Украины и что "у нас очень мало времени для дискуссий".

"Мы ожидаем, что наши союзники поймут это и поступят соответственно", – заявил Макеев.

Он напомнил, что промедление с решением о передаче танков приведет к гибели многих украинцев, так как именно они стоят на пути российских агрессоров – при том, что "Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы и всего цивилизованного, демократического мира", – сказал посол.

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Сергій Бережний
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