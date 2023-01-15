У нас нет времени для дискуссий, нужно решение по танкам Leopard 2 – посол в Германии

Украине жизненно необходимы немецкие танки Leopard 2, и у нее очень мало времени для дискуссий о необходимости их поставок. Об этом заявил посол в Германии Алексей Макеев в интервью dpa, пишет Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Макеев призвал правительство Германии как можно скорее решить вопрос о передаче Украине танки Leopard 2.

Посол подчеркнул, что "немецкие танки жизненно важны" для Украины и что "у нас очень мало времени для дискуссий".

"Мы ожидаем, что наши союзники поймут это и поступят соответственно", – заявил Макеев.

Он напомнил, что промедление с решением о передаче танков приведет к гибели многих украинцев, так как именно они стоят на пути российских агрессоров – при том, что "Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы и всего цивилизованного, демократического мира", – сказал посол.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.