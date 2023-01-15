Война в решающей фазе, Украине нужно тяжелое оружие – Столтенберг

Отражение российского военного вторжения вступило в решающую фазу, поэтому важно, чтобы Украина получила необходимое ей для победы оружие. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Handelsblatt.

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"Мы вступаем в решающую фазу войны, поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы" - сказал Столтенберг,

Генсек НАТО приветствовал решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ БМП Marder.

Столтенберг также прокомментировал ожидания от предстоящей встречи а формате Рамштайн, которая намечена на 20 января. Генсек НАТО сказал, что ожидает предоставления союзниками Украине все больших объемов военной помощи.

Он также заявил, что считает угрозу ядерной эскалации незначительной, поскольку Китай и другие страны ясно дали Кремлю понять, что "ядерное оружие не должно быть использовано".

В первые дни 2023 года, сразу после того, как Франция пообещала ВСУ "колесные танки" AMX-10, Германия заявила, что отправит Украине боевые машины пехоты Marder. Более 10 месяцев тотальной войны призывы из Киева передать "Мардеры" встречали отказ.

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Сергій Бережний

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