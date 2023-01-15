UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Война в решающей фазе, Украине нужно тяжелое оружие – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 22:58
Война в решающей фазе, Украине нужно тяжелое оружие – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Отражение российского военного вторжения вступило в решающую фазу, поэтому важно, чтобы Украина получила необходимое ей для победы оружие. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Handelsblatt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы вступаем в решающую фазу войны, поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы" - сказал Столтенберг,

Генсек НАТО приветствовал решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ БМП Marder.

Столтенберг также прокомментировал ожидания от предстоящей встречи а формате Рамштайн, которая намечена на 20 января. Генсек НАТО сказал, что ожидает предоставления союзниками Украине все больших объемов военной помощи.

Он также заявил, что считает угрозу ядерной эскалации незначительной, поскольку Китай и другие страны ясно дали Кремлю понять, что "ядерное оружие не должно быть использовано".

Читайте также: Убийцы Т-72, броня и ПВО. Как Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Marder йенс столтенберг ядерная угроза рамштайн нато военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 